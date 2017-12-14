Путин призвал Порошенко завершить обмен пленными до Нового года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом был остановлен из-за изменения списков властями Украины. Выступая на большой пресс-конференции в Москве, российский лидер призвал Петра Порошенко сделать добрый шаг и завершить процесс обмена до Нового года, чтобы эти люди смогли встретить праздник со своей семьёй.

— Потом Медведчук по согласованию с украинской стороной, разумеется, это было их предложение, привёз список: 67 человек с одной стороны, около 300 — с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли всё остановили, — посетовал Владимир Путин. — Нужно сделать этот добрый шаг в преддверии Нового года и Рождества.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.