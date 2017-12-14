"Вы вообще нормальные люди?" Путин ответил на вопрос Associated Press о КНДР

Журналистка Associated Press поинтересовалась у президента Владимира Путина, поддержит ли Россия более жёсткие санкции против КНДР. По её словам, этот шаг помог бы улучшить отношения России и США.

Российский лидер, отвечая на этот вопрос, указал на нелогичные действия американских конгрессменов, отметив, что они буквально поставили Россию "в один ряд с КНДР и Ираном", а теперь через президента Трампа ищут сотрудничества с Москвой.

— Интересные вы ребята. Вы обратили внимание, что ваши конгрессмены, которые так хорошо выглядят, вроде умные люди, поставили нас в один ряд с КНДР и Ираном и при этом подталкивают Трампа к тому, чтобы мы совместно решали вопросы по Северной Корее и иранской ядерной программе, — указал российский лидер. — Вы вообще нормальные люди, нет?

Такая политика, по мнению Путина, находится "за уровнем здравого смысла", однако на международной арене Россия старается работать со всеми конструктивно и " не надувать губы".

Сегодня президент отвечает на вопросы представителей СМИ в ходе большой пресс-конференции в Москве. Все новости по теме появляются в нашей текстовой онлайн-трансляции.