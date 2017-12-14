"Куда бить-то будете?" Путин предупредил США о последствиях при ударе по КНДР

Президент РФ Владимир Путин предупредил Вашингтон о серьёзных последствиях в том случае, если США нанесут удар по Северной Корее, даже в случае удара неядерным оружием.

— Куда бить-то будете? ЦРУ что — точно знает, где какие цели в КНДР? Достаточно одного пуска, чтобы последствия были катастрофическими, — добавил лидер страны, отвечая на вопрос иностранного журналиста в ходе пресс-конференции.

Сегодня глава государства отвечает на вопросы представителей прессы в Москве. Все новости по теме появляются в нашей текстовой онлайн-трансляции.