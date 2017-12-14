Вербовщика ИГИЛ в Петербурге приговорили к пяти годам колонии

Мужчина признался, что занимался экстремистской деятельностью для привлечения людей в террористическую организацию.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор вербовщику ИГИЛ*. Московский окружной военный суд на выездном заседании дал Обиду Абдыраимову пять лет колонии общего режима.

Напомним, в апреле в Петербурге были задержаны выходцы из Средней Азии. Их обвиняли в содействии террористической деятельности "путём склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

Один из подозреваемых — Ош Обид Абдыраимов — признал вину в том, что с июля 2015-го по апрель 2017 года занимался в Петербурге вербовкой. После оглашения приговора судья отметил, что назначил "самое минимальное наказание, возможное по закону" с учётом данных о личности подсудимого.

Напомним, сегодня депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов. Теперь это должно караться лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.