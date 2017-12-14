Путин: Российской армии на территории Донбасса нет

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Путин: Российской армии на территории Донбасса нет

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что на территории Донбасса нет Российской армии. Глава государства пояснил, что там созданы определённые милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить атаку против местного населения.

— Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определённые военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса, — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Сегодня глава государства отвечает на вопросы представителей прессы в Москве. Все новости по теме появляются в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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