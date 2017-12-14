"Как вы это терпите?" Путин назвал действия Саакашвили плевком в лицо украинцев

Президент РФ Владимир Путин назвал действия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили плевком в лицо грузинского и украинского народов.

— Я считаю, что то, что делает Саакашвили, — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? На Украине что — нет настоящих украинцев? — сказал на пресс-конференции российский лидер.

Он добавил, что у него сердце кровью обливается из-за того, что сейчас происходит в Киеве. Ранее Саакашвили был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине. — Прим. ред.) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец", — отметил Путин.

Напомним, глава государства сегодня отвечает на вопросы прессы. Все главные новости пресс-конференции в онлайн-трансляции Лайфа.