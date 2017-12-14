Путин уверен, что Россия и Украина преодолеют сложности из-за Крыма

Глава государства Владимир Путин уверен, что Москва и Киев преодолеют сложности, которые возникли из-за воссоединения Крыма с Россией. В ходе своей пресс-конференции лидер страны напомнил, что полуостров был отдан в 1954 году "в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР".

— Решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдём через это, я уверен, — сказал Путин.

Сегодня в Москве проходит большая пресс-конференция с президентом — задать вопрос Путину пришли 1640 журналистов. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.