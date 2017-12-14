Германия подсчитала потери от антироссийских санкций

По оценкам немецких экономистов, Берлин в значительно большей степени пострадал от потерянных сделок, чем Великобритания, Франция и США.

Убытки ФРГ из-за антироссийских санкций значительно больше, чем убытки других стран Запада. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ещё не опубликованный доклад Института мировой экономики Киля.

— На Германию приходится доля почти в 40% от потерянных Западом сделок. В значительно меньшей степени затронуты другие крупные страны, например, Великобритания (7,9%), Франция (4,1%) и Соединённые Штаты (0,6%), — приводит газета цитату из документа.

Как отмечается в исследовании, немецкий экспорт мог бы быть на €618 миллионов больше каждый месяц при отсутствии ограничительных мер. По данным экономистов, только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 миллиардов евро, при этом 90 процентов убытков приходилось на ЕС.