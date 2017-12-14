Путин рассказал об угрозе резни в Донбассе со стороны украинских националистов

Президент РФ Владимир Путин, говоря о милицейских формированиях в Донбассе, отметил, что если они не будут противостоять украинским нацбатальонам, то последние устроят резню, как в боснийской Сребренице.

— Мы считаем, что это (военные милицейские формирования в Донбассе. — Прим. ред.) соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Потому что если у них такой возможности не будет, то резня, о которой вы сказали, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит, — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции в Москве.

Резня в Сребренице — массовое убийство солдатами Республики Сербской мусульманского населения города Сребреница в 1995 году. Это самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны, классифицировано как геноцид.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.