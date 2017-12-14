Путин назвал блефом слова о причастности России к крушению самолёта Качиньского

Президент РФ Владимир Путин назвал "блефом и несуразицей" попытки Польши возложить ответственность на российскую сторону за авиакатастрофу под Смоленском, где погиб Лех Качиньский.
— Несут какую-то несуразицу. Если на борту были взрывы... Самолет откуда летел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, их там и положили, ищите у себя, — указал российский лидер. — Мы переживали вместе с вами, но нет, продолжают себя накручивать ... Переверните эту страницу, повзрослейте уже. Надеюсь, возобладает стремление к конструктиву, как у нас.
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