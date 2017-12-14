Вместо паркинга овощи. На юго-востоке Москвы может появиться фермерская ярмарка

Фермерский базар, предположительно, организуют на улице Ферганской на участке площадью 0,7 га.

На улице Ферганской на юго-востоке Москвы может появиться ярмарка. Об этом информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Сегодня Градостроительная земельная комиссия столицы решила исключить земельный участок из списка тех, которые планируют реализовать на торгах. Ранее здесь хотели возвести общественный комплекс с паркингом.

— В настоящее время земельный участок свободен от застройки. Вместо комплекса на участке может быть обустроена фермерская ярмарка для жителей районов Выхино-Жулебино, Рязанский и Кузьминки, — говорят в пресс-службе.