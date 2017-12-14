Вместо паркинга овощи. На юго-востоке Москвы может появиться фермерская ярмарка

Читайте также

Вместо паркинга овощи. На юго-востоке Москвы может появиться фермерская ярмарка

1

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Фермерский базар, предположительно, организуют на улице Ферганской на участке площадью 0,7 га.

На улице Ферганской на юго-востоке Москвы может появиться ярмарка. Об этом информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Сегодня Градостроительная земельная комиссия столицы решила исключить земельный участок из списка тех, которые планируют реализовать на торгах. Ранее здесь хотели возвести общественный комплекс с паркингом.

— В настоящее время земельный участок свободен от застройки. Вместо комплекса на участке может быть обустроена фермерская ярмарка для жителей районов Выхино-Жулебино, Рязанский и Кузьминки, — говорят в пресс-службе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!