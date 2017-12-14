Путин рассказал, как российские лётчики прикрывали борт №1 в Сирии

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Путин рассказал, как российские лётчики прикрывали борт №1 в Сирии

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства Владимир Путин рассказал о своей поездке в Сирию на авиабазу Хмеймим и о том, как российские военные обеспечивали его безопасность.

— Лётчики, они не просто летели рядом, при посадке ушли ниже нашего самолёта. Они, по сути, прикрывали наши самолёты, — сказал Путин.

Президент добавил, что пилоты ушли ниже борта № 1, чтобы скрыть тепловой след от него.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там Верховный главнокомандующий распорядился приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

Сегодня в Москве глава государства отвечает на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции. Самые интересные ответы президента появляются в нашей текстовой трансляции.

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