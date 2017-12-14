Путин о неявке Сечина в суд: Мог и прийти. Что тут такого?

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал неявку главы "Роснефти" Игоря Сечина в суд по делу Улюкаева. По словам главы государства, закон в этом смысле нарушен не был, но Сечин вполне мог бы явиться на процесс.

— Насколько я себе представляю, Сечин ни в чём не нарушил закон. И, как полагает следствие, собранных по делу материалов было достаточно. Но я согласен, что он мог бы явиться в суд, что тут такого? — рассудил президент.

Напомним, глава "Роснефти" Игорь Сечин, являющийся основным свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, четыре раза пропускал заседания суда, объясняя неявку плотным графиком.

Сегодня в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. За всеми обновлениями по теме следите в нашей онлайн-трансляции.