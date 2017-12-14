ФАС оштрафовала "Рен ТВ" и НТВ за громкую рекламу

Оба СМИ обязаны выплатить по 100 тысяч рублей за превышение допустимого уровня звука в 1,5 дБ.

Телеканалы НТВ и "Рен ТВ" были оштрафованы за превышение громкости в анонсах и рекламе после жалоб зрителей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— ФАС России назначила АО "Телекомпания НТВ" и ООО "Акцепт" (телеканал "Рен ТВ") административные штрафы за нарушение закона "О рекламе" по 100 тысяч (рублей) каждому, — говорится на сайте службы.

Как уточнила ФАС, измерения, проведённые 2 июня на телеканале НТВ, показали, что громкость анонса и сообщений о рекламе в ряде случаев превышает громкость телепрограмм на 1,8–3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ.

На "Рен ТВ" плановая проверка состоялась 11 сентября. Вычисления показали, что превышение громкости звука на телеканале составляет от 1,6 дБ до 1,9 дБ.