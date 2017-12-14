"Где позитив?" Путин раскритиковал лозунг Собчак "против всех"

Глава государства Владимир Путин раскритиковал телеведущую Ксению Собчак за основной лозунг её избирательной кампании на выборах президента 2018 года — "Кандидат против всех".

— Оппозиция должна выйти с ясной людям программой позитивных действий. Вы идёте против всех. Это что, позитивная программа действий? — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос Собчак.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о желании баллотироваться на выборы президента в 2018 году — она станет одним из конкурентов действующего главы государства Владимира Путина, также заявившего о готовности пойти на ещё один срок.

Сегодня глава государства проводит большую пресс-конференцию в Москве. Среди 1640 аккредитованных на мероприятие журналистов есть и сама Ксения Собчак. За самыми интересными моментами встречи следите в онлайн-трансляции.