Путин сравнил Навального с Саакашвили

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Путин сравнил Навального с Саакашвили

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Алексей Навальный Фото © РИА Новости/ Евгений Одиноков

Михаил Саакашвили Фото © РИА Новости

Коллаж: L!fe

Президент России Владимир Путин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Михаилом Саакашвили и отметил, что российский народ не потерпит радикализма. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки Ксении Собчак о несменяемости власти в России.

— Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? — поинтересовался президент. — Вот те, кого вы назвали (Алексей Навальный. — Прим. ред.), — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?

Путин отметил, что народ России "не хочет и не допустит" в своей стране Евромайдана.

— Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Конкуренция должна быть, но вопрос в радикализме, — добавил он.

Сегодня президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы представителей прессы в рамках большой пресс-конференции в Москве. В числе аккредитованных журналистов была и телеведущая Ксения Собчак, планирующая составить Путину конкуренцию на грядущих выборах.

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