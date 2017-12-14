На "ты". Путин рассказал, что они с Трампом называют друг друга по именам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом называют друг друга по именам. Глава государства добавил, что если бы в английском был аналог русского "ты" (в английском есть только местоимение you, обозначающее одновременно "ты" и "вы" ), то они уже перешли бы к такому обращению.

— С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы", перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, — ответил президент на соответствующий вопрос журналиста. — Потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями.

Главы государств Путин и Трамп встречались дважды — летом на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге и во время саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре.

Сегодня президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Москве. Самые интересные ответы президента появляются в нашей текстовой трансляции.