Анархисты атаковали Посольство Саудовской Аравии в Афинах

Акция была направлена против "войны в Йемене", где королевство, по мнению активистов, создало "настоящий ад для десятков тысяч людей".

Группа анархистов из группировки "Рубикон" сегодня рано утром напала на Посольство Саудовской Аравии в Греции в знак протеста против бомбардировок Йемена.

Судя по видеозаписи, размещённой на YouTube, в нападении участвовали не менее шести человек в мотоциклетных шлемах. Они разбили будку охраны и забросили какие-то предметы на территорию дипмиссии.

Представители "Рубикона" заявили, что группировка протестует против феодальных законов, установленных в Саудовской Аравии королевской семьёй, попыток распространить их на весь Ближний Восток и остальной мир. Кроме того, они раскритиковали планы греческого правительства продать боеприпасы саудитам. В заявлении анархистов подчёркивается, что королевство ведёт "неизвестную войну в Йемене", где создало "настоящий ад для десятков тысяч людей".

— В Йемене существует геноцид. Западные СМИ замалчивают насколько это возможно это варварство. Саудовская Аравия покупает международную терпимость, оплачивая её наличными нефтедолларами, — говорится в документе.

В этом году активисты "Рубикона" несколько десятков раз вторгались в различные учреждения. 17 ноября они вторглись на территорию Министерства национальной обороны Греции и пытались прорваться в здание Генштаба. В октябре анархисты ворвались в Посольство Испании в Афинах, чтобы поддержать Каталонию.