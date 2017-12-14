Незаменимые. Большинство россиян не боятся, что их заменят роботы

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, в основном негативно к машинам относится молодёжь.

Многие россияне негативно относятся к вопросу замены людей роботами на рабочих местах. Причём большинство противников — представители молодёжи. Об этом стало известно из результатов опроса ВЦИОМ.

85% респондентов признались, что не особо беспокоятся о возможной потере работы в связи с внедрением в производство машин. По данным ВЦИОМ, 74% считают, что полностью роботизировать их труд в обозримом будущем невозможно.

— В целом, как показал опрос, сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% — нет, — сообщают специалисты центра.

Опрос был проведён 7, 9–10 декабря. Объём выборки составил 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.