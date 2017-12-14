Пресс-секретарь "Роснефти": Сечин не отказывался приходить в суд

Глава компании, являющийся основным свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, четыре раза пропускал заседания суда, объясняя неявку плотным графиком.

В корпорации "Роснефть" отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что Игорь Сечин вполне мог бы явиться в суд по делу Улюкаева и повторить свои показания. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил, что речи об отказе от участия в судебном процессе не было. По его словам, Сечин просто не успел побывать на заседаниях из-за плотной занятости.

— Игорь Иванович Сечин никогда не отказывался проходить в суд, это связано с графиком, о котором он предупредил через адвоката суд в том числе. Суд и обвинение выбрали в интересах незатягивания дела такую форму судебного следствия — отказаться от приглашения, — приводит слова Леонтьева РИА "Новости".

Напомним, вопрос о неявке Сечина в суд президенту Владимиру Путину задала журналистка "Эха" Татьяна Фельгенгауэр. Российский лидер ответил, что закон Сечиным нарушен не был, хотя на суд он мог бы и прийти.

— Что тут такого? — рассудил президент.