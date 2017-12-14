Глава Сбербанка заявил, что утратил веру в банки

По мнению Грефа, наилучшим образом банковские услуги будут предоставлять те, "кто понимает лучше всех нужды клиентов".

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что утратил веру в банки и считает, что технологические компании могут предоставлять услуги не хуже, а зачастую и лучше кредитных организаций.

— Я не верю в банки. Если вы мне скажете, что нужно строить банк, — это не я и не наша команда, — заявил он в ходе выступления в рамках Дня инвестора в Лондоне.

По его мнению, наилучшим образом банковские услуги будут предоставлять те, "кто понимает лучше всех нужды клиентов". Глава Сбербанка заявил, что в связи с этим кредитные организации должны сделать приоритетом технологическую трансформацию.

Ранее Герман Греф назвал искусственный интеллект главным трендом года. По его мнению, компании, не прибегающие к его помощи, скоро покинут рынок.