СМИ: Disney покупает активы 21st Century Fox за $52,4 млрд

Американская корпорация The Walt Disney Co. покупает часть активов Руперта Мердока за $52,4 млрд. О детялях сделки сообщает USA Today.
В распоряжении компании, основанной Уолтом и Роем Диснеями, окажется одна из крупнейших кинокомпаний Голливуда — 20th Century Fox, прославленная по ранним "Звёздным войнам", "Аватару", "Людям Икс" и другим мировым блокбастерам.
Кроме того, владельцам Walt Disney отойдет телестудия Fox, известная, например, по "Симпсонам" и "Футураме".
Компания Уолта Диснея входит в промышленный индекс Доу-Джонса. Рыночная капитализация на март 2017 года — 177 млрд долларов.
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