"Аэрофлот" вошёл в топ-5 лучших авиакомпаний мира для вегетарианцев

Всего на рейсах "Аэрофлота" предлагается 17 вариантов специального питания, три из которых — вегетарианские.

"Аэрофлот" занял четвёртое место среди лучших в мире авиакомпаний для вегетарианцев. Рейтинг составлен международной ассоциацией ProVeg и охватывает 50 крупнейших авиакомпаний мира.

Эксперты оценивали только меню экономического класса. При составлении рейтинга учитывалось количество вегетарианских блюд, доступность информации о них на сайте перевозчика и простота заказа такого меню.

Как отмечают в компании, питание на борту является одной из важнейших составляющих сервиса и постоянно совершенствуется. Перевозчик регулярно анализирует предпочтения пассажиров. Всего на рейсах "Аэрофлота" предлагается 17 вариантов специального питания, в том числе несколько вегетарианских видов. Пассажиры могут заказать блюда строгой вегетарианской диеты (без животной пищи, молока и яиц), азиатский вегетарианский рацион (без мяса и рыбы, с ограниченным использованием молочных продуктов) или фруктовое питание.

Спецпитание предоставляется во всех классах обслуживания по предварительному заказу без дополнительной платы. Однако оформить его необходимо не позднее чем за 36 часов до вылета рейса.

Однако компания предупреждает, что такой широкий выбор предоставляется только при вылете из Шереметьево — в других аэропортах могут действовать ограничения.