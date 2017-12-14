Бастрыкин поручил СК проверить следователя-"спецсубъекта", обматерившего полицию

Сообщается, что будет дана оценка действиям Михаила Мурзаева, в том числе с точки зрения этики и закона.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве проверить действия следователя, который обматерил и прогнал сотрудников полиции в нерабочее время. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве организовать служебную проверку по факту неподобающего поведения одного из столичных следователей в нерабочее время в ходе конфликта с сотрудниками правопорядка, — сказала Петренко.

Она добавила, что после проверки будет дана оценка его действиям, в том числе с точки зрения законодательства и соблюдения норм этики и служебного поведения.

Напомним, несколько дней назад в хинкальной на Неглинной в Москве жестоко избили сына главы СУ Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Мурзаева. Позднее к нему приехали следователи, но стражей порядка следователь встретил не слишком радушно — не пускал на порог и прогонял их, не скупясь на нецензурную брань.