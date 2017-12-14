Лицом не вышел. Охранник аэропорта заявил, что его уволили за длинную бороду

Мужчина и его бывшие коллеги, которых выгнали по той же причине, требуют выплатить компенсацию в 50 тысяч евро.

Бывший работник парижского аэропорта Орли в интервью телеканалу BFMTV рассказал, что два года назад его уволили с необычной формулировкой. По словам экс-охранника компании, который отказался демонстрировать себя в кадре, его отстранили за то, что он носил слишком длинную бороду.

Как оказалось, после череды терактов в Париже мужчину вызвал к себе директор. Руководитель попросил подчинённого, проработавшего в компании около шести лет, сбрить бороду. На возражения охранника он ответил, что в противном случае примет меры.

Мужчина рассказывает, что сначала его не пустили на работу, а через несколько недель он получил уведомление об увольнении "за серьёзный проступок".

Как оказалось, таким же образом компания отстранила от работы ещё четверых сотрудников. Теперь пострадавшие требуют от бывшего руководства выплатить им компенсацию в 50 тысяч евро.