"Прослезились". Тёрнер рассказала о реакции актёров на концовку "Игры престолов"

Она призналась, что прочтение сценария финала последнего сезона "было горько и трогательно одновременно".

Звезда "Игры престолов" Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк, рассказала о реакции актёрского состава на концовку саги. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Когда актёры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было горько и трогательно одновременно. И очень тяжело, — приводит её слова The Hollywood Reporter.

По словам Тёрнер, на фразе "Конец "Игры престолов" почти все её коллеги прослезились. После этого они устроили бурные овации создателям знаменитой саги.

Актриса добавила, что у актёров были свои теории о том, "кто умрёт, а кто победит" в конце сериала. Тёрнер поделилась, что у актёров каждый раз возникает неопределённость при получении сценария и каждый пытается предугадать, что с ним произойдёт в данном сезоне.

— Теперь мы знаем наверняка, — подытожила звезда.

Ранее Тёрнер случайно рассказала, когда следует ждать новый сезон сериала. По её словам, выход восьмого сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Кроме того, актриса проспойлерила несколько деталей о судьбе своей героини.