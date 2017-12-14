"Открытая Россия" заявила об угрозах Роскомнадзора заблокировать YouTube

"Открытая Россия" утверждает, что видеохостинг YouTube получил предупреждение от Роскомнадзора о блокировке, если аккаунт организации не будет удалён. Об этом сообщается на сайте движения.
Утверждается, что в случае бездействия в течение суток доступ к сервису будет ограничен на территории всей страны.
— YouTube официально уведомил "Открытую Россию" о получении запроса, — отмечается в сообщении организации.
Ранее в Генпрокуратуре признали "Открытую Россию" нежелательной организацией, чья деятельность направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране.
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