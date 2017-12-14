"Пойдём пешком, куда прикажет". Кадыров прокомментировал шутку Путина о чеченцах

Сегодня президент восхитился мужеством чеченского журналиста, пешком добравшегося до авиабазы Хмеймим в Сирии.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал шутку президента РФ Владимира Путина о чеченцах.

Сегодня в ходе пресс-конференции журналист из Чечни рассказал президенту, что, путешествуя по зоне боевых действий в Сирии, пешком дошёл до военной российской авиабазы Хмеймим. "Вот только чеченцы могут путешествовать там пешком" — поразился в ответ президент.

— Правильно. Потому что мы пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет, — прореагировал на шутку президента Кадыров в своём телеграм-канале.

Кадыров заявил также, что "самое главное" — это то, что президент отметил работу по возвращению детей из Сирии.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провёл большую ежегодную пресс-конференцию в Москве — тринадцатую за время его карьеры.