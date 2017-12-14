"Ничего нельзя ломать через колено". Путин выступил против запрета абортов

В подавляющем большинстве стран эти решения всё-таки остаются за самой женщиной, указал президент.

Президент России Владимир Путин считает, что полный запрет абортов привёл бы к развитию криминала в этой сфере и нанесению ущерба репродуктивному здоровью. Такое мнение глава государства озвучил, отвечая на вопросы 13-й пресс-конференции в Москве.

— В современном мире в подавляющем большинстве стран эти решения всё-таки оставляются за женщиной. Почему? Потому что есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты, — пояснил российский лидер.

Путин призвал общественность к осторожности в этом вопросе. По его словам, необходимо брать во внимание как медицинские факторы, так и морально-этические.

— Ничего нельзя ломать через колено, — предупредил президент.

Ранее Госдума отказалась запрещать аборты в частных клиниках в России. Не одобрил инициативу и кабмин, который посчитал, что ограничения могут привести к росту проведения процедур вне медицинских организаций.