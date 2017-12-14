Звезда "Дома-2" Политова могла умереть из-за резкого скачка давления

Бывшая участница "Дома-2" Мария Политова могла умереть от резкого скачка артериального давления. Об этом сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что на языке медиков диагноз звучит как "интоксикация ингибиторами посредством завышенных алкалоидов".
Как сообщают источники телеканала, близкие к семье экс-участницы "Дома-2", её родственники выступают против судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, бывшая участница проекта "Дом-2" пропала 4 декабря. Её сожитель забил тревогу. Политову нашли мёртвой 13 декабря. Она после смерти несколько дней лежала под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья.
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