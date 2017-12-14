Путин оставил автографы двум журналистам в инвалидных колясках

Президент России Владимир Путин оставил автографы на память двум особым гостям своей большой 13-й пресс-конференции в Москве. Речь идёт о журналистах с ограниченными физическими возможностями.

Глава государства подписал журнал Игорю Гундерову — это ведущий социального телеканала "Инва медиа", который в силу финансовых причин был вынужден прекратить своё вещание со спутников и ряда кабельных операторов.

Игорь Гундеров не только получил автограф президента, но и передал ему письмо с просьбой поддержать телеканал, освещающий проблемы людей с инвалидностью.

Кроме того, автограф главы государства получил корреспондент якутской газеты "Эхо столицы" Александр Прокопьев. Он проделал долгий путь, чтобы побывать на пресс-конференции Владимира Путина, но задать вопросы, к сожалению, не успел: не хватило времени.