Планами Яшина провести несогласованную акцию заинтересовались в прокуратуре

На своей странице в "Фейсбуке" Илья Яшин объявил о проведении акции "День свободных выборов" 24 декабря в Лермонтовском сквере.

Прокуроры предостерегли главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина от проведения несогласованной акции в Москве. Соответствующее письмо политику направила Мещанская прокуратура.

— Установлено, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин распространяет сведения об организации 24 декабря на территории сквера у Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Прокуроры напомнили политику, что на проведение подобных акций необходимо получить разрешение, а в обратном случае "организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".

Сообщается, что Илья Яшин на своей странице в "Фейсбуке" объявил о проведении акции "День свободных выборов" 24 декабря в Лермонтовском сквере. А через некоторое время оппозиционер Алексей Навальный призвал сторонников принять в ней участие.