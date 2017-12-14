Воронежец бегал по городу с топором и умер в наручниках после задержания

Местный житель устроил дебош в "Пятёрочке", после чего проник во двор одного из частных домов и начал бить в нём стёкла головой и огнетушителем.

В Воронеже расследуют загадочную смерть неадекватного местного жителя, который в ночь на 14 декабря с ножом и топором бегал по городу и крушил всё на своём пути.

— Погибший, вооружившись ножом и топором, разбил витрину и стёкла в магазине "Пятёрочка", расположенном на улице Антонова-Овсеенко. Проникнув в торговый зал, стал вести себя неадекватно, бегал по залу, держа нож и топор, кого-то искал, не смог внятно ответить на вопросы работников магазина, — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Испугавшаяся агрессивного мужчины сотрудница вызвала группу быстрого реагирования (ГБР). В это время воронежец взял огнетушитель, разбил стекло и сбежал из здания. Прибывшие на место происшествия правоохранители и супруг женщины погнались за дебоширом. Когда слова не подействовали, одному из сотрудников ГБР пришлось выстрелить ему в ногу из травматического оружия.

Несмотря на рану, 31-летний воронежец сломал забор одного из домов, расположенного по улице Поэта Прасолова и, проникнув во двор, огнетушителем и головой начал бить окна здания. На шум проснулись жители дома. В результате неадекватного мужчину удалось поймать и заковать в наручники. В ходе задержания он успел ранить ножом одного из сотрудников ГБР.

Спустя некоторое время местный житель внезапно скончался. Для установления причины загадочной смерти назначен ряд экспертиз. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.