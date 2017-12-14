В Краснодаре кондуктор выгнала из трамвая заблудившегося первоклассника

Мальчику в итоге помогли пассажиры, решив довезти его до дома. На предприятии проводят проверку.

Жители Краснодара активно обсуждают инцидент в одном из трамваев маршрута № 11. По сообщению очевидцев, кондуктор выгнала из вагона мальчика шести-семи лет, который проехал свою остановку и стал очень переживать, что заблудился.

— Вместо того чтобы постараться разузнать всё у него о месте, откуда он, и куда ему нужно, активно начала его выгонять под предлогом того, что, раз он далеко уехал, пусть выходит и идёт пересаживается, — приводит "Блокнот Краснодар" слова очевидца.

Он рассказал, что ребёнок от напора кондуктора окончательно испугался и начал плакать. С кондуктором стали ругаться пассажиры.

— Ей было безразлично, что будет с малым. Но она им в грубом тоне нахамила... По итогу, слава богу, нашлись люди, которые согласились его отвезти. Но лично я не могу отпустить эту ситуацию, так как считаю её действия ненормальными, — отметил очевидец.

В местном транспортном предприятии "МУП КТТУ" заявили, что об инциденте знают. Проводится проверка. Если выяснится, что женщина нарушила правила, ей сократят премию.