Продажей автомобилей "Кортеж" займутся Sollers и НАМИ

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Продажей автомобилей "Кортеж" займутся Sollers и НАМИ

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Макет автомобилей, разработанных в рамках проекта "Кортеж". Фото: РИА Новости © Сергей Субботин

На лимузинах "Кортеж" будет ездить глава государства, но другие модели будут доступны и обычным покупателям.

Продажей отечественных автомобилей премиум-класса "Кортеж" займутся российская автомобильная компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). В начале следующего года ими будет создано для этого специальное предприятие.

— Оказывать содействие НАМИ и помогать управлять проектом в качестве партнёра будет компания Sollers, — цитирует Forbes министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Напомним разработка проекта "Кортеж" ведётся по указу президента с 2012 года. Он включает четыре модели: седан, внедорожник, минивэн и лимузин. И если на последней модели будет ездить только глава государства, то остальные смогут приобрести и обычные покупатели. Как ранее сообщал Лайф, многие бизнесмены этим предложением уже заинтересовались.

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