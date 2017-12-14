Продажей автомобилей "Кортеж" займутся Sollers и НАМИ

На лимузинах "Кортеж" будет ездить глава государства, но другие модели будут доступны и обычным покупателям.

Продажей отечественных автомобилей премиум-класса "Кортеж" займутся российская автомобильная компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). В начале следующего года ими будет создано для этого специальное предприятие.

— Оказывать содействие НАМИ и помогать управлять проектом в качестве партнёра будет компания Sollers, — цитирует Forbes министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Напомним разработка проекта "Кортеж" ведётся по указу президента с 2012 года. Он включает четыре модели: седан, внедорожник, минивэн и лимузин. И если на последней модели будет ездить только глава государства, то остальные смогут приобрести и обычные покупатели. Как ранее сообщал Лайф, многие бизнесмены этим предложением уже заинтересовались.