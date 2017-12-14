"Промсвязьбанк" опроверг сообщение о требовании ЦБ увеличить резервы на 130 млрд

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"Промсвязьбанк" опроверг сообщение о требовании ЦБ увеличить резервы на 130 млрд

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Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Там выразили надежду на конструктивный диалог с Центробанком и заверили, что интересы клиентов не пострадают.

Пресс-служба "Промсвязьбанка" опровергла сообщение СМИ о том, что Центральный банк России потребовал у него увеличить резервы на 130 миллиардов рублей.

— Мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что речь в сообщениях СМИ о результатах майской проверки Центробанком, однако её акт ещё не согласован.

Председатель правления банка Дмитрий Ананьев выразил надежду, что с ЦБ будет идти конструктивный диалог. Он утверждает, что интересы клиентов не пострадают.

Ранее в СМИ появилась информация, что Центральный банк России потребовал от "Промсвязьбанка" увеличить резервы на 130 миллиардов рублей.

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