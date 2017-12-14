В СКР заявили, что не ведут дело против Родченкова о незаконном обороте веществ

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В СКР заявили, что не ведут дело против Родченкова о незаконном обороте веществ

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский 

В производстве Следственного комитета РФ нет уголовного дела в отношении информатора WADA Григория Родченкова, которое было заведено ещё в 2011 году по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Уголовное дело, возбуждённое в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ, Следственным комитетом России к производству не принималось, — отметила Петренко.

Добавим, что представитель СКР не пояснила, каким именно ведомством оно было заведено.

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