"Обманувший" Путина глава рыбокомбината остался доволен встречей с президентом

Директор Мурманского рыбокомбината признался, что достиг главной цели: рассказал главе государства о проблемах отрасли.

Михаил Зуб, который уже во второй раз незаконно пробрался на пресс-конференцию Владимира Путина, заявил, что это мероприятие было для него единственным шансом донести свои идеи до президента. Ответом президента России предприниматель остался доволен.

В декабре прошлого года директору Мурманского рыбокомбината не удалось задать свой вопрос главе государства. В этот раз предприниматель смог спросить президента об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов. Кроме того, Зуб обратил внимание Путина на высокие цены на рыбопродукцию в России.

Задавая свой вопрос, Зуб признался, что является не журналистом, а главой совета директоров рыбокомбината и что на мероприятие он проник незаконно. Путин в свою очередь пригласил предприимчивого бизнесмена на совещание, посвящённое проблемам отрасли.

— У нас будет продолжение разговора. То о, чём сказал Владимир Владимирович, — это для нас очень важно. Не главное, что будет с Зубом — его можно уничтожить, выкинуть, главное — дело. А мы сейчас получили возможно реализовать наше дело, — прокомментировал произошедшее предприниматель корреспонденту Лайфа.

Сегодня президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе большой ежегодной пресс-конференции в Москве. Самые интересные высказывания президента можно прочитать в нашей текстовой трансляции.