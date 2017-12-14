Глава Новгородской области ответил на критику о плохом состоянии детсадов

На президентской пресс-конференции новгородский журналист передала Путину фотографии одного из местных детских садов со словами: "Посмотрите, в каких условиях там развиваются дети".

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал критику в адрес региональных властей во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Задавая вопрос президенту, журналист новгородской интернет-газеты "Ваши новости" Ульяна Гатина передала Путину фотографии одного из местных детских садов со словами: "Посмотрите, в каких условиях там развиваются дети".

— Ульяна подняла серьёзную проблему, которая касается всей страны. Дети — это святое, и не должны находиться в таких условиях, — пояснил губернатор в беседе с Лайфом. — Но фотографии, которые она передала президенту, годовалой давности.

Он отметил, что садики были в таком состоянии в 2016 году, но в прошлом году президент выделил средства из резервного фонда.

— Мы не стали строить один новый объект, а отремонтировали имеющиеся. Мы уже отремонтировали 20 детсадов. Осталось ещё пять, и в следующем году мы эту проблему решим, — пообещал Никитин.