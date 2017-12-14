Гуф намекнул на отношения с Кети Топурией

Рэпер опубликовал в социальных сетях "утреннее фото" с неизвестной девушкой, но пользователи сразу раскрыли, кто это может быть.

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото с неизвестной девушкой.

— Когда проснулся, тогда и утро. Всем хорошего дня, — написал исполнитель.

Публикация от @therealguf Дек 13 2017 в 2:57 PST

Пользователи сразу заявили: на снимке певица Кети Топурия. Гуф не стал ни спорить, ни подтверждать эту версию.

Родинки на животе у Топурии действительно есть. Хотя назвать это железным аргументом сложно. Кто знает, может, вскоре молодые люди решат официально объявить о своих отношениях.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Ноя 7 2017 в 9:30 PST

Слухи о романе певицы и рэпера появились ещё в начале этого года. Лайф писал, что Топурию и Гуфа заметили на пляже в Таиланде, куда она выбралась на новогодние каникулы. К тому моменту они уже были вместе около года.

К слову, в соцсетях Кети и Гуфа не было ни намёка на совместный отдых. Исполнительница создавала видимость, что отдыхает с подружками, а рэпер намекал на отпуск в одиночестве.

Но у обоих были фото виллы и шезлонга, по которым можно определить, что парочка отрывалась в одном доме. Вернулись, как отмечалось, они на одном самолёте. Правда, вышли из терминала по отдельности. Ходили слухи, что живут они тоже вместе.

К тому моменту Топурия была замужем за Львом Гейхманом. Однако брак распался в сентябре этого года. Как тогда полагали поклонники певицы, из-за нового романа. Однако так ли это — остаётся тайной. Во всяком случае, пока.