В Москве дипломаты отбили ушастую сову у стаи ворон

По словам сотрудников МИД РФ, птица будто ждала помощи, не улетая, несмотря на атаки.

Работники Министерства иностранных дел РФ спасли ушастую сову. В ведомстве рассказали, что её заметили на дереве за окнами первого корпуса МИД. Сова сидела на ветке дерева, когда неожиданно на неё налетели агрессивные вороны.

— Они кружили, нападали, поклёвывали. Сова, которой всё это явно не нравилось, начала заваливаться, припадать на крыло, но почему-то не улетала, как будто ждала, что ей помогут, — говорится в сообщении в телеграм-канале МИД РФ.

Сотрудники сняли сову с ветки и вызвали специалистов из Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Птицу забрали в питомник.