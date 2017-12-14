Под Воронежем отчим два года насиловал 10-летнюю падчерицу

Ему также предъявлены обвинения в краже, в которой он признался, однако домогательства к несовершеннолетней отрицает.

Житель Хохольского района Воронежской области предстанет перед судом за изнасилование своей 10-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по области.

Сообщается, что 29-летний житель с мая 2014 года по май 2016-го из-за юного и беспомощного возраста своей падчерицы совершал в отношении неё сексуальное насилие.

Ему также выдвинуты обвинения в краже имущества. В воровстве он признался, а изнасилование отрицает.

Отмечается, что он обвиняется в преступлениях, которые предусмотрены пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и пунктом "б" части 2 статьи 158 ("Кража с незаконным проникновением в жилище").