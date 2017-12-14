Пхеньян пригрозил США жёстким военным ответом на введение морской блокады

Представитель МИД КНДР сообщил, что подобные санкции со стороны Вашингтона и его приспешников будут рассматриваться как военные действия.

В КНДР заявили, что морская блокада — это абсолютно недопустимый воинственный агрессивный акт и в случае её введения страна примет "жёсткие ответные меры". Об этом сказал представитель северокорейского МИД.

— Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жёсткие ответные меры самообороны, — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Завтра, 15 декабря, Совбез ООН соберётся на министерское заседание в Нью-Йорке, чтобы обсудить ужесточение санкций против КНДР. На повестке дня — рассмотрение вопроса о введении морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна.

Ранее Северная Корея заявила, что расценит введение данной меры "объявлением войны".