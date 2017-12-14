Житель Подмосковья выбил четырёхлетнему пасынку зубы, требуя послушания

СК РФ возбудил уголовное дело против жителя подмосковных Мытищ, который систематически избивал маленького сына своей сожительницы. После жестоких методов воспитания у 4-летнего мальчика остались кровоподтёки на лице и были выбиты передние зубы.
— Оставаясь в квартире один на один с малолетним, подозреваемый систематически наносил ребёнку удары по телу, заставляя выполнять его требования и выражая недовольство относительно поведения ребёнка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
31-летний подозреваемый был задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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