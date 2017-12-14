Житель Подмосковья выбил четырёхлетнему пасынку зубы, требуя послушания

По предварительным данным, отчим практиковал жестокие "сеансы" воспитания, когда матери ребёнка не было дома.

СК РФ возбудил уголовное дело против жителя подмосковных Мытищ, который систематически избивал маленького сына своей сожительницы. После жестоких методов воспитания у 4-летнего мальчика остались кровоподтёки на лице и были выбиты передние зубы.

— Оставаясь в квартире один на один с малолетним, подозреваемый систематически наносил ребёнку удары по телу, заставляя выполнять его требования и выражая недовольство относительно поведения ребёнка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

31-летний подозреваемый был задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.