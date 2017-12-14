Аваков: Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в Донбассе

Нацгвардия Украины должна быть готова взять под контроль ситуацию в Донбассе в рамках "мирного плана деоккупации", заявил глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

— Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации, — цитирует Авакова пресс-служба ведомства.

Напомним, власти Украины считают оккупированными территории Донецкой и Луганской областей, на которых расположены Донецкая и Луганская народные республики. В начале текущего года Аваков поставил цель украинским пограничникам: вернуть Донбасс до конца года.