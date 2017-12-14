Порошенко: Украинцы хотят слушать песни на родном языке

Лидер Незалежной заявил, что радиостанции страны на 13% превысили установленную квоту на украинские песни.

Президент Украины Пётр Порошенко похвастался достижениями радиовещания в популяризации "песен на родном языке". В своём "фейсбуке" он рассказал, что украинские радиостанции превысили квоту на песни на украинском языке на 13%.

— Больше года назад присоединился к флешмобу в поддержку украинской песни в радиоэфире. И за год нам удалось достичь значительных результатов — радиостанции страны даже перевыполнили установленную законом квоту 25%, — сообщил президент.

Лидер Незалежной гордо отметил, что мнения скептиков, которые предсказывали падение рейтингов радиостанций, не оправдались.

— Украинцы хотят слушать песни на родном языке, — уверен Порошенко.