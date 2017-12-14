Со дна водохранилища в Иркутской области подняли вертолёт с телом пилота

На борту потерпевшего крушение воздушного судна находилось два человека. Обнаружить пассажира пока не удалось.

Спасатели подняли со дна Братского водохранилища в Иркутской области затонувший 7 декабря частный вертолёт АС-350 с телом погибшего пилота.

— Вертолёт поднят на поверхность, внутри него находится тело пилота. На место выехала следственно-оперативная группа. Пассажир вертолёта пока не найден, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, 7 декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку вертолёт АС-350. На его борту находилось два человека.

В первые два дня поиски затрудняла метель, поэтому только 9 декабря вертолёт МЧС обнаружил обломки воздушного судна в 250 метрах от берега. На следующий день с помощью аппарата "Фалькон" на дне водохранилища был обнаружен корпус вертолёта с зажатым в кабине телом пилота.

В качестве причины крушения рассматривают неблагоприятную погоду, ошибку пилота и техническую неисправность воздушного судна. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушных судов, повлёкших гибель двух человек.