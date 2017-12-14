"Подорожали и потяжелели". Как изменились сладкие новогодние подарки для детей

К слову, состав коробочки, которую найдут у себя под ёлкой маленькие россияне в этом году, остался прежним: большую часть будут занимать шоколадные конфеты, а карамель и леденцы — всего 10%.

Центр исследований кондитерского рынка выяснил, как, по сравнению с прошлым годом, изменились наборы сладостей для детей. По словам экспертов, в 2017 году розничные цены на шоколадные изделия практически не выросли, а некоторые виды конфет даже подешевели. Поэтому сладкие подарки, которые найдут у себя под ёлкой российские дети, будут незначительно дороже, но при этом тяжелее.

Как отмечают эксперты, в этом году средний вес новогоднего набора сладостей составит 800–1000 граммов против 700–900 граммов в прошлом году, а цена такого подарка составит 524 рубля против 497 рублей соответственно.

А вот состав коробочки со сладостями существенно не изменился. Как и в предыдущие годы, будут преобладать шоколад и шоколадные конфеты (на их долю приходится 60–70% от веса всех сладостей), карамель и леденцы займут 5–10%, а всё остальное — штучные кондитерские изделия.