В США фермер вывел породу мини-коров размером с собаку

Мужчина рассказал, что получает много заказов — люди хотят держать таких коров в качестве домашних животных.

Американский фермер Дастин Пиллард вывел породу карликовых коров. По сравнению с оригиналом размер модифицированных животных уменьшился вдвое — такую корову можно держать в качестве питомца даже в квартире. Об "отце" мини-коров рассказывает издание Metro.

Отмечается, что над выведением мини-коров 46-летний фермер работал много лет. Их высота не превышает 90 сантиметров.

При этом мужчина уверяет, что животные абсолютно здоровы. По его словам, коровы "бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны".