Из дивана скромного бухгалтера Наташи достали 605 миллионов рублей

По данным следствия, мошенники создавали фирмы-однодневки, чтобы через них потом обналичивать преступные доходы клиентов.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции во время обыска нашли в стареньком диване более 605 млн рублей. Об этом сообщает "Фонтанка". Несколько сотен пачек пятитысячных купюр были спрятаны в диване у 54-летнего бухгалтера Натальи.

По данным следствия, деньги принадлежали мошенникам, которые оформляли на подставных лиц фирмы-однодневки. Далее фиктивные юридические лица занимались незаконной банковской деятельностью.

— На их расчётные счета "клиенты" перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%, — сообщили в МВД.

Накануне в рамках расследования этого дела прошло 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах компаний в Петербурге. Пятерых подозреваемых задержали накануне вечером. Шестой отпущен под подписку о невыезде.